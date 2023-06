L' appuntamento per chi vuole partecipare al concerto solidale dell' attore neozelandese e della sua band è a Bologna il 27 giugno La lista delle iniziative musicali di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dall' alluvione si allunga

Leggi su iodonna

(Di lunedì 5 giugno 2023) «Unisciti a noi, riempiamo ogni sedile». È l’appello di Russell Crowe, per tutti e per sempre Il Gladiatore, ma non per questo meno rockstar. Russell Crowe, amori e carriera guarda le foto Leggi anche › Russell Crowe, per sempre “Il Gladiatore”, arriva inin Italia Russell Crowe sostiene lealluvionate L’invito è aal suodidel 272023, il ...