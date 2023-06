L’altro gas russo | il Gnl sfuggito alle sanzioni

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Nel febbraio 2022 la Russia era il piu? grande esportatore di gas al mondo prima degli Stati Uniti e del Qatar. A differenza dei suoi concorrenti, tre quarti delle sue esportazioni di gas erano concentrate in un unico mercato: l’Europa. Dopo l’invasione dell’Ucraina, il flusso del gastramite i gasdotti verso l’Europa e? rapidamente diminuito, tanto che a meta? settembre 2022 si e? attestato al di sotto del 20 per cento dei volumi giornalieri medi del 2021. Al contrario le esportazioni russe gas naturale liquefatto (GNL) in Europa non solo non hanno smesso di fluire, ma nei primi otto mesi del 2022 sono aumentate del 15 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2021. Mosca e? divenuta il quarto piu? grande esportatore mondiale di GNL. Nel 2022 circa il 78 per cento di GNLe? andato a Paesi che avevano imposto qualche tipo di sanzione ...