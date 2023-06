L’altra donna che ha rischiato di essere la seconda vittima di Alessandro Impagnatiello | “Avevo paura e non gli ho aperto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ha lasciato Milano anche se dovràrisentita la 23enne che hadidi, il 30enne che ha trucidato la fidanzata incinta al settimo mese, Giulia Tramontano. La giovane, collega del barman accusato omicidio aggravato, procurato aborto e occultamento di cadavere, avevaper sé e per Giulia, perché non sapeva “che fine avesse fatto” la ragazza che aveva visto poche ore prima e perché non sapeva “di che cosa fosse capace” l’uomo. Tant’è che, viste le richieste “pressanti” di lui di poterla vedere in piena notte, un collega l’ha accompagnata a casa: perché anche sul posto di lavoro “erano preoccupati”. Del resto che la 23enne, anche lei rimasta incinta dell’uomo per poi ...