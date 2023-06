L’alleanza sul 6G per connessioni libere e democratiche

(Di lunedì 5 giugno 2023) La risposta alla Cina arriva dalla Finlandia. Il ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavisto, e il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, hanno siglato a Helsinki una dichiarazione congiunta con cui prevedono una collaborazione dei loro Paesi in materia 6G, per limitare il potere di Pechino sulle reti wireless. Washington si impegnerà a mettere sul piatto “centinaia di miliardi di dollari per finanziare infrastrutture di alta qualità negli Stati in cui sono più necessarie”, grazie anche al contributo dei suoi alleati. Proprio la partnership con la Finlandia, da poco membro Nato, dovrebbe “creare un approccio globale congiunto verso una tecnologia sostenibile, competitiva, sicura e affidabile”, si legge nel comunicato finale. Nella nota fa rumore l’assenza della Cina, mai nominata sebbene sia lei a muovere i fili delle alleanze occidentali. Pechino è tuttavia ...

E che sia alimentata da quell'tra essere umano e ... con'hashtag #savethefuture, per mostrare come i cambiamenti climatici ...finanziamenti e azioni per il clima in vista del negoziato...... mafar passare il messaggio che in questo Paese le risorse si spendono meglio se si fanno meno controlli non ci troverete mai". Questo è stato'intervento di Francesco Mari (Verdi - ...Le testimonianze permettono di rifletteresenso dell'esistenza ebisogno di ricollocare al centro della cura la comunicazione emedico - paziente. Alla presentazione del libro sarà ...