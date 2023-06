Lago Maggiore | anche Netanyahu ospite nell’isola del naufragio degli 007 italiani e israeliani

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tra gli ospiti dell’isola dei Pescatori sulspuntaBenjamin. Il premier di Israele ha frequentato segretamente il locale “Il verbano” dove si erano riuniti gli agenti segreti del Mossad e quelliprima del. Ancora avvolto dal mistero, visto che si pensa che almeno alcuni fossero lì per gli oligarchi russi. Mentre secondo altre ipotesi il vertice tra 007doveva servire a organizzare un incontro per fermare una potenza straniera. Che era alla caccia di tecnologia italiana., racconta oggi l’edizione milanese del Corriere della Sera, arrivava in elicottero e non si fermava mai a dormire. Ma le sue visite erano preceduti dai controlli,...