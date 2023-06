L'economia dell'è quasi finita in stallo a inizio 2023. L'attività risulta sostenuta dai cali dei prezzi ... Lo rileva la presidente della Bce, Christinenelle sue dichiarazioni ...... Christine, alle 15 al Parlamento Europeo. Oggi, intanto, dati positivi sui prezzi alla produzione nell', che hanno visto la variazione annuale scendere dal 5,5% all'1,0%. In tema di ......fronte servizi (l'indice Pmi dell'e' calato, cosi' come quello francese e italiano, mentre e' salito in Germania), sale l'attesa per le parole della presidente della Bce, Christine, ...

Lagarde: eurozona quasi in stallo a inizio 2023 e II trimestre debole Tiscali Notizie

Il fiber attende i dati ISM statunitensi Dopo una mattinata povera di dati macroeconomici dell’Eurozona, l’euro dollaro attende ... Il presidente della Banca centrale europea Lagarde ha ribadito la ...Gli indicatori sul clima di fiducia di imprese e famiglie puntano a un livello di attività debole nel secondo trimestre e "vediamo una divergenza tra i ...