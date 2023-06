Lagarde Bce | Pressioni inflazionistiche restano alte

(Di lunedì 5 giugno 2023) (Agenzia Vista) Bruxelles, 05 giugno 2023 "Lesoggiacentipiuttosto elevate. In alcuni casi ci sono dei segnali di moderazione, ma non ci sono prove chiare del fatto che l'inflazione di fondo abbia raggiunto il proprio picco", le parole di Christine, presidente della Bce, in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La presidente dellaspiega che l'obiettivo sarà quello di arrivare a un livello massimo di inflazione al 2%. "Tassi di interesse da alzare". La guerra diall'inflazione 'Le nostre ...... Smaltita l'euforia per l'accordo sul debito americano gli investitori tornano a guardare a uno scenario macro complicato, in cui la- ha ribadito la sua presidente- è determinata a ...La presidente dellaChristineha enfatizzato con una certa forza che le misure di sostegno dei governi per fronteggiare gli effetti della crisi energetica devono essere ritirate e si tratta di un processo che ...

Bce, Lagarde: "Tassi a livelli restrittivi finché sarà necessario" TGCOM

"Col passare della crisi energetica, i governi dovrebbero ritirare gradualmente in maniera concertata le misure di sostegno per evitare di aumentare le pressioni inflazionistiche di medio termine", le ...FRANCOFORTE (Reuters) - La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha riconosciuto che ci sono "segni di moderazione" nell'inflazione di fondo, ma ha ribadito che è troppo presto per ...