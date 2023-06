L’aeroporto di Bari è il primo bike friendly

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 5 giugno 2023) Presentato nelKarol Wojtyla di, ilservizio aeroportuale d’Italia dedicato ai cicloviaggiatori, con una postazione attrezzata per il montaggio e lo smontaggio della bici (facility point), segnaletica, percorsi guidati e informazioni sui canali istituzionali. Erano presenti l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, il direttore del Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, Vito Antonio Antonacci, e Patrizio Summa, direttore Progetti speciali – Aeroporti di Puglia. La realizzazione di un Set di soluzioni per facilitare l’accessibilità degli aeroporti die Brindisi da parte dei viaggiatori in bici (cicloturisti) è uno degli obiettivi del progetto strategico “MIMOSA – ...