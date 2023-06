La visita di Musk in Cina e la geopolitica delle batterie

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ladi Elon– che è ritornato ad essere l’uomo più ricco del mondo, secondo le ultime stime con un patrimonio netto di 192 miliardi di dollari – inquesta settimana ha avuto un importante eco mediatico, soprattutto in un contesto che vede le relazioni tra Pechino e Washington sempre più tese., che nonva il Paese in via ufficiale dall’inizio della pandemia, è arrivato martedì e ha incontrato i massimi esponenti del governo cinese. Dapprima con il ministro degli Affari Esteri, Qin Gang, già ambasciatore cinese negli Stati Uniti. Come riportato da una dichiarazione ufficiale pubblicata sul sito del ministero cinese,avrebbe condiviso con Qin l’idea che il “decoupling” commerciale e tecnologico tra Usa esia contro l’interesse dei due ...