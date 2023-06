' La Transizione Ecologica raccontata da chi la fa' | un libro e un workshop

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Come sarà possibile rispettare lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035? E il divieto delle caldaie a gas dal 2029? Riusciranno gli stati a raggiungere la piena decarbonizzazione coniugando crescita economica e tutela ambientale? Come curare il clima impazzito che causa sempre più alluvioni come quella dell'Emilia-Romagna? Le risposte a queste domande arriveranno dall'European Colloquium, organizzato da Istud Business School dal titolo 'Lada chi la fa). Le buone pratiche della sostenibilità', in diretta streaming online il 20 giugno (per iscriversi www.istud.it//). L'occasione per sentire l'opinione di un pool qualificato di numeri uno di alcune imprese, tra le più prestigiose, professionisti, docenti universitari, ...