La Terra protagonista | 5 film che raccontano il nostro pianeta

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il 5 giugno è la giornata mondiale dell'ambiente. Come passare una giornata come questa, come raccontare ilrapporto con lache abbiamo sotto i piedi, con la natura che ci circonda e ci permette di respirare, attraverso il cinema? Su Infinity+ arriva la collection dedicata a questa giornata. Il 5 giugno è la Giornata mondiale dell'Ambiente. Come passare una giornata come questa, come raccontare ilrapporto con lache abbiamo sotto i piedi, con la natura che ci circonda e ci permette di respirare, attraverso il cinema? Su Infinity+ arriva la collection dedicata alla giornata dell'ambiente. E abbiamo scelto 5 titoli, molto diversi fra loro, per riflettere su uno dei temi più sensibili di questi anni. Una saga familiare, undi denuncia, uncatastrofico. ...