' La sirenetta' in vetta al box office | ' Spider-Man' vola e ' Fast X' non si ferma

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos/Cinematografo.it) - 'La' ancora regina del box. In un weekend cinematografico sensibilmente migliore rispetto al precedente, con quasi 8 milioni di incasso generale, un milione di spettatori registrati tra l'1 e il 4 giugno e la festività del 2 giugno che ha probabilmente aiutato l'esercizio, il fim Disney con Halle Bailey ha incassato 2.896.907 di euro, che portano il totale del film Disney a 8.495.436 e una media di 4.986. La media migliore, tuttavia, è quella del secondo classificato, '-Man: Across the- Verse', che debutta al botteghino italiano con 2.420.814 euro e una media di 5.356, dato legato al fatto che gli schermi sono di meno rispetto alla(452 contro 581). A livello globale il titolo Disney è arrivato a circa 327 milioni di ...

'La sirenetta' in vetta al box office, 'Spider-Man' vola e 'Fast X' non si ...

