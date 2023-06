La sirenetta batte Spider-Man | Across the Spider-Verse e conserva il primo posto al box office italiano

Lanon molla la vetta del box office italiano neppure di fronte all'arrivo nei cinema di Spider - Man: Across the Spider - Verse eil rivale animato targato Sony Pictures negli incassi. ...Lanon molla la vetta del box office italiano neppure di fronte all'arrivo nei cinema di Spider - Man: Across the Spider - Verse eil rivale animato targato Sony Pictures negli incassi. ...

La sirenetta batte Spider-Man: Across the Spider-Verse e conserva il ... Movieplayer

La sirenetta di Halle Bailey continua a incantare il pubblico italiano e si assicura il primo posto al botteghino nostrano per il secondo weekend consecutivo, battendo Spider-Man: Across the Spider-Ve ...Il live action La Sirenetta ha battutto Spider-Man: Across the Spider-Verse nel Box Office Italia appena passato, con ottimi incassi complessivi.