La Regione Lazio revoca il patrocinio al Roma Pride 2023

(Di lunedì 5 giugno 2023) Lahato ilalla manifestazione "". Anche se la Giunta "ribadisce il proprio impegno sui diritti civili, come dimostra, del resto, l'operato pluriennale del Presidente Francesco Rocca", la firma istituzionale della"non può, né potrà mai, essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte a promuovere comportamenti illegali, con specifico riferimento alla pratica del cosiddetto utero in affitto". Una scelta criticata dalle opposizioni, con la senatrice del Pd Cecilia D'Elia che ha parlato di una decisione "grave", mentre il segretario di +Europa Riccardo Magi ha detto che "ladelal...

A concordare con la sentenza è Alessio D'Amato, consigliere dellache ha sottolineato come questa sia "una sentenza importante che riconosce la prevalenza del diritto alla salute come ...Passo indietro dellaguidata da Francesco Rocca che ha deciso di revocare il patrocinio al Roma Pride 2023. Una decisione presa dalla giunta di centrodestra che ribadisce come la firma istituzionale della ...Larevoca il patrocinio alla manifestazione "Roma Pride 2023". Anche se la Giunta del"ribadisce il proprio impegno sui diritti civili - sottolinea l'ente - , come dimostra, del resto,...