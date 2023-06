La Regione Lazio ha revocato il patrocinio al Pride di Roma | Promuove l' utero in affitto

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 5 giugno 2023) Lahailal "2023" in programma sabato prossimo. Anche se la giunta del"ribadisce il proprio impegno sui diritti civili - sottolinea l'ente - , come dimostra, del resto, l'operato pluriennale del presidente Francesco Rocca", la firma istituzionale della"non può, né potrà mai, essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte are comportamenti illegali, con specifico riferimento alla pratica del cosiddettoin". La decisione di revocare il"si è resa necessaria e inevitabile a seguito delle affermazioni, dei toni e dei propositi contenuti nel manifesto ...