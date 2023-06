Risolto il giallo della donna precipitata dal balcone del suo appartamento in via Lavinaio ieri sera. Dopo un'indaginegli agenti della Squadra Mobile di Napoli guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini hanno arrestato il compagno della 43enne, che versa ora in gravi condizioni (ma non in pericolo di ...Ladella Casa, che era stata predetta da tempo, avviene in seguito alla guerra civile tra il ... In unasequenza, inoltre, si scorge Alice Hightower che cerca di uccidere Rhaenyra con ...Risolto il giallo della donna precipitata dal balcone del suo appartamento in via Lavinaio ieri sera. Dopo un'indaginegli agenti della Squadra Mobile di Napoli guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini hanno arrestato il compagno della 43enne, che versa ora in gravi condizioni (ma non in pericolo di ...

La rapidissima caduta di Robert Habeck Il Post

La Casa Bianca rassicura sullo stato di salute di Joe Biden, e lo stesso fanno i suoi collaboratori descrivendolo come reattivo, deciso e veloce. Ma, dietro le quinte, i funzionari dell'amministrazion ...Il presidente ha parlato dalla Casa Bianca. E’ stato un tentativo di far dimenticare l’incidente di giovedì sera