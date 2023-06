La raccolta fondi di Corriere della Sera e Tg La7 aiuterà a ricostruire anche l' asilo di Solarolo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Non solo la Biblioteca Manfrediana, chi parteciperà allaideata dae TG La7 sosterràla ricostruzione dell'nido di, Lo scarabocchio, in via Kennedy 6, andato distrutto con l'alluvione. A darne notizia è il sindaco diStefano Briccolani: "...

È stata anche questa l'opportunità per ricordare che è in corso una, rivolta all'acquisto di un mezzo più moderno da dare in dotazione ai "caschi rossi" altocanavesani: "Grazie al ...Non solo la Biblioteca Manfrediana, chi parteciperà allaideata da Corriere della Sera e TG La7 sosterrà anche la ricostruzione dell'asilo nido di Solarolo, Lo scarabocchio, in via Kennedy 6, andato distrutto con l'alluvione. A darne notizia ...Per questo ci siamo impegnati da subito in prima persona in un'importante iniziativa diin occasione della recente alluvione, insieme agli altri parchi europei del nostro gruppo ...

Il 27 giugno seconda edizione del concerto benefico in piazza Duomo. Sul palco 29 artisti, da Achille Lauro a Tananai ...Il 27 giugno seconda edizione del concerto benefico in piazza Duomo. Sul palco 29 artisti, da Achille Lauro a Tananai. Morgan a X Factor «Speriamo almeno sia puntuale» ...