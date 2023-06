La psicoterapia che aiuta la carriera | il Pnrr nel pantano e la scomparsa dei giovani

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 5 giugno 2023) SE L’ANALISTA TI SALVA LAEssere assunti grazie alle proprie competenze sociali e relazionali e non tanto sulla base dei titoli di studio scritti nel curriculum. Se ne parla da tempo nei sempre più frequenti (e sempre meno interessanti) convegni sull’importanza delle onnipresenti soft skill, leggere perché contrapposte a quelle hard, ma a quanto pare sempre più “pesanti” e determinanti per trovare un lavoro. E ora cominciano a vedersi i dati che lo confermano, specialmente in un mercato sempre più ristretto, alle prese con la scarsità di manodopera, in cui è fondamentale scovare i talenti anche in nuove aree disciplinari inaspettate e non scontate. Quello di cui finora però si è parlato poco è quanto conti il passato di ciascuno, in particolare l’infanzia e la propria storia familiare, nello sviluppo delle soft skill. Il pezzo di carta Joseph Fuller, professore ...