La Promessa | Petra incastra Jana accusandola della morte di Tomás?

...della puntata di oggi Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi della soap La. il ... La marchesa viene colta dal panico dalla notizia e da immediato ordine adi ripulire tutta la ...... manda la sua domesticaa pulire in maniera precisa la sua camera. Non intende lasciare tracce della sua colpevolezza. Intanto, Simona decide di non lasciare Lasu insistenza di ...... nuove emozioni dalle vicende della nuova soap spagnola di casa Mediaset, La. Scopriamo ... La Marchesa manda subitoa ripulire la sua stanza. Intanto Simona convince Catalina e non ...

La Promessa Petra incastra Jana TVSerial.it

Scopri tutto quello che bisogna sapere su cosa succederà prossimamente nella soap opera spagnola La Promessa, Petra incastra JanaLa Promessa anticipazioni puntate dal 5 al 9 giugno, Manuel nei guai. Ecco le anticipazioni della serie Tv La Promessa in onda su Canale 5 [...] ...