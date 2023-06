La Promessa | anticipazioni 6 giugno | novità sul delitto di Tomàs Jana smaschera Petra

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 5 giugno 2023) La: dopo il “ponte” per la Festa della Repubblica oggi alle 14:45 (orario in cui inizierebbe “Uomini e Donne” di Maria De Filippi) torna la nuova telenovela spagnola, iniziata in Italia lunedì scorso, 29 maggio. Cosa succederà domani? Scopriamolo insieme! Gli avvenimenti saranno parecchi! La: il sergente fa una scoperta sue prende una decisione inaspettata…per la Marchesa Funes ha scoperto che il cadavere diè stato rinvenuto in un altro posto rispetto a quello dell’omicidio, perciò avvia una perquisizione dappertutto. La Marchesa, che non se lo aspettava, ordina adi sistemare subito e bene la sua stanza. Catalina fa rimanere Simona e si festeggia. ...