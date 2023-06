La Promessa Anticipazioni 6 giugno 2023 | Leonor e Mauro cedono alla passione ma qualcuno li vede!

Leggi su comingsoon

(Di lunedì 5 giugno 2023) Vediamo ledella puntata de Lain onda il 6su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano chefiniscono per baciarsi appassionatamente e per passare la serata insieme... ma non senza essere disturbati. Jana, incastrata da Cruz, dovrà difendersi.