La presidente delle suore Micaela Monetti chiede di accogliere le ragazze gender fluid

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 5 giugno 2023) Suor, 67 anni, da poco elettadell’Unionesuperiori maggiori d’Italia (Usmi), ha rilasciato un’intervista a Donne chiesa mondo, il mensile dell’Osservatore romano, in cui ha parlato della necessità di andare oltre il binarismo di genere e la possibilità di fare coming out per tutte quelle donne che desiderano intraprendere il cammino per diventare suora: “C’è un mondo sempre piùo, bisognal’invito che fa il Papa ad ascoltare prima di incasellare e giudicare”. Nel corso dell’intervista, anticipata dal Vatican News nell’articolo di venerdì 2 giugno 2023, suorsi è focalizzata sulle nuove generazioni, lanciando un appello con l’obiettivo di sensibilizzare il mondo clericale al tema della ...