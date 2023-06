La passione per l’Italia | i quad | un talento nascosto | tanti auguri Kalulu

... la sua, il suo impegno e il suo estremo rigore professionale nella ricerca della verità e ... Si ringrazianoil supporto e la collaborazione la Compagnia delle Opere Lecco Sondrio, PVR ...Conla storia locale ha tracciato una strada, ben definita, seguita, dopo di lui, da Marcello Cavallo, Marco Fraire, Francoise Silva Giorgis e, infine, dal sottoscritto " afferma ...... ma anche gli spumanti prodotti dalla storica azienda di Torgianosottolineare la filosofia che ... Viot & Fils e Minard & Filles che racconteranno le loro storie e lache li muove. Alle 13, ...

Sciopero aereo, una domenica di passione per i passeggeri TGCOM

Numerose le sfide vinte da Goel, gruppo cooperativo che si appresta a celebrare i suoi primi vent’anni raccontando attraverso i diretti protagonisti, coloro che non hanno chinato la testa, un percorso ...Mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno. Quando sono arrivato ho fatto una promessa: chi arriva in un club per la seconda volta fallisce sicuro, ma io ho risposto che non ho perso la passione ...