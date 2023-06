La nuova aria condizionata è a “ventilazione meccanica” | ecco i pro e i contro

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 5 giugno 2023) Sul mercato si è da poco presentata unatecnologia che potrebbe rappresentare la salvezzail caldo di questa estate. Con il problema di dover trovare un’alternativa ecologica ai condizionatori per combattere in caldo estivo, alcuni si potrebbero tornare ad impiegare la. Al netto di una versatilità minore, questa tecnologia consuma molte meno risorse. Con l’arrivo del caldo estivo si pensa a un modo per rinfrescare casa senza consumare troppo – ANSA – ilovetrading.itCon il costo delle bollette alle stelle ci sono molte cose in casa propria che dovrebbero essere cambiate. Molte case italiane ancora dispongono di vecchi modelli di elettrodomestici come frigoriferi, caldaie, forni e lavatrici che anche se funzionano ancora dopo tanto tempo hanno la pesante ...