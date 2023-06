(Di lunedì 5 giugno 2023) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Titolo: Come le cuffie audio hannoto l’individuo. Sommario: Il Walkman e i suoi eredi hanno contribuito alla coesistenza urbana più di qualunque piano per il trasporto pubblico o provvedimento anti crimine. L’articolo scritto da Janan Ganesh sul Financial Times, un paio di settimane fa, mi ha vendicata di anni di incomprensioni se non canzonature (uno di quei posti dove stampano le magliette personalizzate ha creato – su mandato familiare – una T-shirt con la mia faccia, ripresa da una foto dell’infanzia, sormontata da una cuffia gigantesca). Il ragionamento dell’editorialista del Ft ha confermato che, sì, la buona tecnologia può migliorarti l’esistenza più della politica. Andare in giro a orecchie scoperte è diventato per me inconcepibile. Qualunque spostamento – a piedi, su metrò ...

La mia libera bolla sonora che annulla lo stress Io Donna

