La Lim diventa un cinema e i banchi tavoli dove fare colazione | alunni e maestre dormono insieme l’ultimo giorno di scuola

La lavagna interattiva multimediale, solitamente utilizzata per le lezioni,uno schermo per il cinema. I tappetini della palestra, testimoni di salti e capriole, ospitano per una notte sacchi ...Da oggi grazie ad OPES apsun progetto nazionale già attivo oltre al Piemonte, in Puglia, ...della durata di tre minuti da svolgere in classe (attraverso strumentazione telematica come, ...Con questo album Baglioniun sex symbol e fotografa gli anni '80 con canzoni immediate. La vita è adesso (180gr. Col. Turquoise - Ed.. Numerata) 30,50 EUR Acquista su Amazon Oltre (1990) ...

Insegnanti e studenti di quinta primaria che dormono insieme a scuola: le LIM diventano schermi per il cinema e i tappetini materassi. Per un addio indimenticabile Orizzonte Scuola