La guerra | il business del calcio | la vittoria della destra | le mafie | riparte il Festival del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ci sarà anche il fondatore del Fatto Quotidiano Antonio Paro tra i protagonisti deldele del, giunto quest’anno alla terza edizione. La formula è quella collaudata dalle scorse stagioni: location presso il resort Gocce di Capri a Massa Lubrense per appuntamenti tutti i lunedì sera estivi con presentazioni e dibattiti intorno ai temi suggeriti dai libri e dall’attualità. Tra gli autori e gli ospiti in cartellone quest’anno dal 5 giugno al 4 settembre, Alessandro Di Battista, Giuseppe Conte, Alessandro Cecchi Paone, Gianni Barbacetto, Catello Maresca, Luigi de Magistris, Antonio Ingroia, Isaia Sales, Giulio Golia, Marco Risi, Max Andreetta, Antonio Paro, Marco Bellinazzo, Andrea Sceresini, Mourad Rouighi, Mimmo Lucano, Gianfelice ...

La guerra, il business del calcio, la vittoria della destra, le mafie: riparte il Festival del Giornalismo e… Il Fatto Quotidiano

