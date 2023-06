La guerra arriva in Russia | si allarga il fronte dei combattimenti

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il conflitto si, lasi sposta oltre il confine ucraino e raggiunge il territorio russo. Su due diversi fronti. Da una parte nella regione di Belgorod, dove i partigiani filo-ucraini stanno attaccando e i civili sono in fuga dalle città di confine. Dall’altra parte, Mosca spiega di aver respinto un’offensiva su larga scala delle forze ucraine a Donetsk, nelle zone annesse dalla. La controffensiva ucraina, annunciata da settimane, sta diventando concreta, con la speranza di Kiev di recuperare il territorio perso con l’offensiva russa iniziata ormai quasi un anno e mezzo fa. A questo si aggiungono le azioni dei combattenti russi che parteggiano per l’Ucraina, che hanno seminato il panico nella regione di Belgorod, con scontri nel villaggio di Novaya Tavolzhanka, tra i più grandi del distretto di Shebekino. Mosca ...

Mi sono soffermato a guardare il mondo dopo (pandemia,, cambiamento climatico, crisi ... Le basi di Mozart e Bach , la melodia di compositori di un tempoa Tananai e Lazza . 'Tango' ha una ...... in realtà, che il capo del gruppo 'Legione libertà' promette di rilasciare in cambio di pochi minuti di faccia a faccia col governatore 'per discutere del destino della Russia e dell'inutile...Leggi anche Ucraina - Russia, Mosca: "Respinto attacco a Belgorod" Belgorod, si combatte in Russia: migliaia di civili in fuga Ucraina,in Russia: "Attacchi con armi e mezzi Usa" ...

Putin, la guerra arriva in Russia: fuga dalle città di confine. «Lo zar non ha il controllo» ilmessaggero.it

Dal Donetsk alla regione di Belgorod, la guerra si sposta oltre il confine ucraino e raggiunge i territori russi: civili in fuga.Carsten Spohr: «Ita sarà profittevole dopo due anni di gestione del gruppo europeo». Il marchio Alitalia «Prima facciamo svoltare il vettore italiano, poi ne parliamo». Il benvenuto dei vertici di Sw ...