La Figc ha voluto ribadire che Mancini resta in Nazionale Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 giugno 2023) La smentita della Federcalcio pera Napoli, dal Corriere dello Sport. Fermondo che il contatto c’è stato, al di là delle smentite ufficiali i vertici federali hanno tenuto ache il Mancio resterà dov’è, considerando la durata del suo rapporto contrattuale, un attimo prima del raduno dell’Italia, andato in scena proprio ieri a Roma in vista della Final Four di Nations League (in programma dal 14 al 18 giugno in Olanda con i padroni di casa, la Croazia e la Spagna, avversaria in semifinale). Nessuna distrazione nei pressi di un appuntamento importante per il nuovo corso della, campione d’Europa in carica, fuori dagli ultimi due Mondiali e ora impegnata nelle qualificazioni al prossimo Europeo, guarda caso inaugurate proprio a Napoli con l’Inghilterra L'articolo ilNapolista.