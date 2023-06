La festa dei giocatori dell’Atalanta nello spogliatoio sulle note di Danza Kuduro – VIDEO

(Di lunedì 5 giugno 2023) Lanegli spogliatoi da partedopo la conquista dell’Europa League sotto lediUn’Atalanta sorridente, entusiasta e in grandevisto il ritorno in Europa, considerando anche il post partita condiviso con i tifosi nerazzurri. Ovviamente il clima si è trasferito anche negli spogliatoi dove laè andata avanti fino a tarda notte. Mood of the day:#GoAtalantaGo pic.twitter.com/9qPvCDwwxC — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) June 5, 2023 Infatti Toloi e compagni si sono lasciati andaredi: un gruppo più unito che mai che merita questa Europa.

... intervenuta alle celebrazioni alladell'Arma. Stefania e Giuseppe Glorioso, visibilmente ... "Un forte abbraccio da mamma agli studentilicei e ai colleghi universitari di Mauro e un ......stato subito etichettato come 'delle spie' da diversi media', ha scritto il New York Times rivelando che l'ex funzionario del Mossad che ha perso la vita apparteneva a un'unità responsabile......a bordo della Lancia Flaminia del 1961 per percorrere i Fori Imperiali in occasione della...25% del totale di mezzi che percorrono in un anno lo 0,014%chilometri effettuati nello stesso ...

La festa dei Carabinieri passa in Castello e incontra i cosplayer Giornale di Brescia

Ascolta l'articolo Oggi i Carabinieri celebrano 209 anni dalla loro fondazione, più di due secoli che hanno reso indiscutibile il legame tra l’Arma e i cittadini. A Catanzaro la cerimonia militare svo ...Con netto e secco tre a zero il Grifone Gialloverde vince il play out contro il Sant'Agata. Le romane così mantengono il posto nel girone c del campionato di serie c femminile ...