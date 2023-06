(Di lunedì 5 giugno 2023) Va bene essere competitivi in qualifica, va bene anche l’affidabilità ritrovata. Ma perché le modifiche fatte sulla Mercedes l’hanno spinta in cima all’ordine di arrivo e quelle fatte a Maranello non sembrano avere effetti sulla SF23? Lasciamo pur stare la Red Bull, che pare in un campionato a sé, una vera astronave sotto l’incantesimo della fata turbina, a pesare sono le parole di Charles Leclerc subito dopo la gara finita all’undicesimo posto: «Siamo inconsistenti, abbiamo un problema di gestione delle gomme impossibile da capire». Fermi tutti, questa cosa del “capire” perseguita laormai da qualche campionato, l’abbiamo sentita da Binotto e poi da Vasseur, quindi dal monegasco. Allora, la domanda che ci poniamo è diversa: perché gli altri capiscono e quelli dellano? La seconda parte del discorso di Charles fa ben sperare: «C'è del ...

La Ferrari, campione del mondo di «non capiamo» Panorama

