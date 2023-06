La Federico II fa 799 anni | prosegue la marcia verso gli otto secoli

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’UniversitàII di Napoli, l’Ateneo laico più antico al mondo festeggia oggi i suoi 799di Saperi. Da oggi al via una serie di appuntamenti nell’ambito dell’iniziativa Buon compleannoII che dal 2015 scandisce la vita della comunità accademica in vista degliche si raggiungeranno il prossimo anno. Si parte con il conferimento della Laurea magistrale honoris causa in Geologia e Geologia Applicata ad Alberto Angela. La cerimonia si terrà alle 11, nell’Aula Magna Storica dell’Ateneo federiciano, nella sede di corso Umberto I, 40. Introddal Rettore Matteo Lorito e da Vincenzo Morra, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, ne terrà la Laudatio Pasquale Raia, Professore di Paleontologia e Paleoecologia. Seguirà ...

