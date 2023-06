La “doppia personalità” di Alessandro Impagnatiello | dopo la confessione si è specchiato per sistemarsi il cappellino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Unavita, ma probabilmente anche unaquella di, il 30enne che ha trucidato la fidanzata incinta al settimo mese, Giulia Tramontano, perché stressato dalla situazione in cui si era messo: ovvero avere un’altra giovane donna con cui aveva una relazione da mesi. “È sempre stato una persona educata. Lui poi nascondeva ma noi non lo sapevamo. Se aveva una, noi non lo sapevamo” aveva detto la mamma del barman, Sabrina Paulis, durante l’intervista alla Vita in diretta in cui tra le lacrime lo aveva definito “mostro”. Certo è cheha mostrato freddezza nel racconto del femminicidio e un atteggiamento incomprensibileaver confessato l’orrore. Come racconta ...