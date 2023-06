La dieta di Ryan Gosling per avere gli addominali di Ken

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 5 giugno 2023)ha ormai 40 anni e sembra più in forma che mai. È uno dei tanti attori capaci di essere la dimostrazione vivente che non è mai troppo tardi per iniziare a lavorare sul proprio corpo. A vedere lui, l'età non va considerata un ostacolo al progetto di mettersi in forma e non limita il sogno di migliorare il proprio aspetto fisico. Si dice che con l'avanzare dell'età si perda tono muscolare e, di conseguenza, sia più facile ingrassare. La scienza risponde che il calo è minimo e il problema può tranquillamente essere combattuto con l'esercizio fisico e l’alimentazione. Motivo per cui si vedono uomini di 40, 50, 60 anni e oltre più tonici di quelli di 20. A 40 anni si è ancora giovani, quindi non è il caso di usare l'età come scusa per smettere di essere sani, rinunciare a fare esercizio e a prendersi cura della propria salute. Perché, secondo ...