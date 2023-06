La destra italiana vuole governare anche in Europa | ma non ha un’idea per il Paese

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Si è spenta, per il momento, la polemica tra il governo italiano e il portavoce della Commissione Europea. A Bruxelles nessuno voleva sindacare su un provvedimento, in corso di approvazione, che elimina il controllo concomitante degli atti del Pnrr da parte della Corte dei Conti. È il classico e ipocrita fraintendimento. «Il caso è chiuso», getta acqua sul fuoco il ministro Raffaele Fitto, ma la versione non è quella di Palace Berlaymont né quella del ministro che tiene le redini del Pnrr. A Palazzo Chigi si parla apertamente di «pregiudizio non informato». Da parte di chi? A Roma c’è sempre il sospetto che a Bruxelles ci sia un nemico nascosto nella tecnostruttura, negli uffici della comunicazione, nei livelli politici apicali vicini ai Socialisti, in qualche commissario (Frans Timmermans, tanto per fare un nome che si troverà combattente nella campagna elettorale delle Europee). ...