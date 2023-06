La cravatta Cilento ad Alberto Angela per i 799 anni dell’Università Federico II

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’Università degli studi di NapoliII ha festeggiato i 799dalla fondazione con il conferimento della Laurea magistrale honoris causa in Geologia e Geologia Applicata ad. Ugo, ottava generazione della Maisonha consegnato adlaufficialeII realizzata proprio per celebrarne la storia. Si tratta di unasette pieghe in pura seta, come sempre realizzata a mano con il logo dellaII in colore ocra. Ne esistono due versioni, una su sfondo blu navy e una di colore bordeaux. “Una grande soddisfazione per la nostra Maison poter rappresentare la città e i saperi della ...