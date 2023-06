La Cop-28 negli Emirati | lì dove vigono sorveglianza online e soppressione del dissenso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Inizia oggi a Bonn una riunione da cui uscirà una prima proposta di agenda dei lavori della Cop-28, la Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si svolgerà dal 30 novembre al 12 dicembre a Dubai,Arabi Uniti. Amnesty International ha colto l’occasione per inviare alle delegazioni statali presenti a Bonn un rapporto sulla situazione dei diritti umani nello stato del Golfo e per far presente che, come in occasione della Cop-27 in Egitto, svolgere una conferenza su temi di diritti – come quello a un ambiente salubre – in un ambiente fortemente repressivo rischia di comprometterne il successo e di impedire la piena partecipazione di un attore-chiave, come la società civile. Le principali preoccupazioni sui diritti umani riguardano ladel diritto alla libertà d’espressione, la ...