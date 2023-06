La controffensiva? È russa Milizie ribelli | comandanti fuori controllo | autoagguati e perfino il finto Putin

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dopo Prigozhin, anche Kadyrov si propone per "difendere" Belgorod, dove ormai la guerra è sconfinata sul suolo russo. Il capo di Wagner contro Shoigu e Gerasimov: "Venite a difendere Bakhmut". Attacco hacker alle radio, in onda falso discorso del presidente: "Ci invadono, serve mobilitazione generale"

... che compiono atti di sabotaggio e che rifornisce di dron i per compiere attacchi, droni che probabilmente entrano nella Federazioneattraverso rotte di contrabbando. Lo sostiene la Cnn, che ...... ma potrebbe essere iniziata ladi Kiev contro Mosca. Una dichiarazione in video del ministero della Difesadice che è stata "respinta un'offensiva su larga scala delle forze ......in vista dellaIn attesa dellaucraina, tra Mosca e Kiev si è scatenata la guerra dei droni . Per la prima volta dall'inizio del conflitto anche la capitaleè ...

Controffensiva ucraina, Mosca: "Fermato attacco su vasta scala". Vaticano: Cardinal Zuppi a Kiev - Usa: l'Ucraina è ben preparata alla controffensiva - Usa: l'Ucraina è ben preparata alla controffensiva RaiNews

Il generale Giorgio Battisti: “Quella della scorsa notte è stata una ‘puntata offensiva’ finalizzata a verificare le capacità di ...Nemmeno le incursioni sul suolo patrio scuotono l’apatia dei sudditi di Vladimir Putin. Solo nelle regioni sotto attacco al confine dell’Ucraina “cresce il malcontento nei confronti di un regime non ...