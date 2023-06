La controffensiva? È russa Milizie ribelli | comandanti fuori controllo | autoagguati e perfino il finto Putin

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dopo Prigozhin, anche Kadyrov si propone per "difendere" Belgorod, dove ormai la guerra è sconfinata sul suolo russo. Il capo di Wagner contro Shoigu e Gerasimov: "Venite a difendere Bakhmut". Attacco hacker alle radio, in onda falso discorso del presidente: "Ci invadono, serve mobilitazione generale"

Controffensiva ucraina, Mosca: "Fermato attacco su vasta scala". Vaticano: Cardinal Zuppi a Kiev - Bombardamenti russi, un morto e 9 feriti nella regione di Kharkiv - Bombardamenti russi, un morto e 9 feriti nella regione di Kharkiv RaiNews

Mosca e Kiev si accusano a vicenda per le esplosioni che hanno gravemente danneggiato l'immensa struttura idroelettrica. L'Ucraina invita gli abitanti a fuggire ...