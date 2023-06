La conduttrice di Domenica In dice addio al gruppo televisivo? Le sue parole non rimangono nell' ombra

(Di lunedì 5 giugno 2023) Mara Venier lancia una frase che non passa inosservata e si instaura il dubbio nel pubblico: lalascia la Rai? Mara Venier lascia per sempre la Rai? La sua frase non passa inosservata su Donne Magazine.

Laè stata ospite di Francesca Fialdini nella trasmissione dellapomeriggio di RaiDue, Da noi... a ruota libera , e alla domanda diretta sui giudici della prossima edizione, ha ...... la Lambertucci ha preso parte di diverse trasmissioni televisive, tra cui Luna Park,In... Sappiamo tutti che laè stata sposata con Alberto Amodei per diverso tempo da cui ha ...... la trasmissione si è confermata tra le più amate dal pubblico dellasera. A conquistare ... Apprezzata anche la co -di questa terza puntata, Cristina Chiabotto : la ex Miss Italia ...

Domenica In, Mara Venier si rivolge in diretta alla madre di Alessandro Impagnatiello. Poi le scuse Il Fatto Quotidiano

È polemica per le parole di Mara Venier, che ieri durante la puntata di ‘Domenica In’ ha parlato del delitto ... Il ricordo di Mara Venier è stato proprio in apertura di trasmissione: la conduttrice ...A Domenica In, Mara Venier rivolge parole dure alla madre di Alessandro Impagnatiello, killer di Giulia Tramontano e del bimbo che portava in grembo ...