La Cnn | l’attacco con droni al Cremlino fatto da agenti addestrati dall’Ucraina Il Belgio | Zelensky chiarisca

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 giugno 2023) C’è l’Ucraina, svela la Cnn, dietro le azioni di sabotaggio contro obiettivi in territorio russo che stanno colpendo la popolazione civile. La faccenda che tira in ballo direttamentesi complica ulteriormente perché uno dei Paesi europei che sta fornendo materiale bellico all’Ucraina, il, avverte il governo di Kiev che intende fare indagini approfondite, attraverso il proprio ministero della Difesa belga e le proprie agenzie di intelligence per capire come vengono utilizzati gli armamenti inviati. E se, per caso, sono utilizzati in maniera offensiva e non difensiva. Secondo la Cnn, l’Ucraina ha coltivato una rete die simpatizzanti all’interno della Russia, li haad azioni di sabotaggio contro obiettivi russi ed ha iniziato a fornire loroper ...