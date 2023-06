La Bce e la lotta all’inflazione | ortodossia o ‘ossessione’?

(Di lunedì 5 giugno 2023) (Adnkronos) – La Bcecontro l’inflazione troppo alta, o troppo bassa, perché tenerla più vicina possibile al 2% è il principale obiettivo del suo mandato. L’ha ricordato ancora una volta, oggi, la presidente Christine Lagarde di fronte al Parlamento europeo. Alla Bce “siamo pienamente impegnati a combattere l’inflazione e siamo determinati a raggiungere un tempestivo ritorno al nostro obiettivo a medio termine del 2%”. Queste parole sono un mantra che qualsiasi presidente della Banca centrale europea è tenuto a ripetere, per Statuto. E’ una questione dirispetto alle leggi della politica monetaria perché, come aggiunge subito dopo la stessa Lagarde, “questo impegno per la stabilità dei prezzi contribuisce alla crescita economica e all’occupazione a medio termine e, quindi, alla riduzione delle disuguaglianze”. Il fondamento di ...

