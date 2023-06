La battaglia dei cittadini contro il maxi-polo logistico nel Novarese | “Cemento al posto dei campi Così si è complici della crisi climatica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) “Stop al consumo di suolo, se non ci si ferma si è”. Lo dicono idel comitato per Pernate che da anni lottanola costruzione di un nuovologistica. In questa frazione di 3600 abitanti del comune di Novara, 860 mila metri quadri di terreno agricolo saranno trasformati in capannoni. “Secondo il progetto, il primo capannone dovrebbe sorgere qui a meno di cento metri dalle case – spiega uno degli abitanti, Tommaso Caccia mentre indica un traliccio – sarà più alto di quello, 22 metri, immaginate l’impatto che avrà sulle case”. Intorno ci sonodi soia, risaie e sorgenti. “Diventerà tutto asfalto – racconta Carlo Ferro, del comitato per Pernate – il danno è ...