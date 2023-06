Kvaratskhelia mania anche a Capodichino | un pilota georgiano lascia tutti senza parole FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’uomo in più del Napoli di quest’anno, il vero segreto che ha permesso ai partenopei di arrivare alla vittoria dello scudetto. Parliamo di Khvicha, elettoMVP della Serie A 2022/23. L’attaccanteè stato la grande sorpresa dell’ultimo campionato, sbalordendo per qualità ed efficacia.ha subito fatto innamorare i tifosi del Napoli, ma soprattutto ha involontariamente creato un ponte virtuale tra Napoli e la Georgia, accrescendo la popolarità del club a Tbilisi e non solo. Allo stadio Maradona, nel corso della stagione, sono stati tantissimi i tifosi georgiani accorsi per assistere alle gesta del classe 2001 con la maglia n.77 sulle spalle. La vittoria del campionato e del titolo di MVP della Serie A non ha fatto altro che aumentare la “Kvara“. E non solo ...