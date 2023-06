(Di lunedì 5 giugno 2023) (Adnkronos) – Quindici dei 19 soldatiintornano a casa. Lo comunica Kfor, spiegando che ischierati con la missione a guida Nato rimastinei giorni scorsi nel corso di proteste nel nord del Paese (11 a Zvecan, altri 8 a Pec/Peje) sono statioggi. I 15 rientrati in Italia sono stati trasall’ospedale militare Celio per ulteriori cure mediche, mentre gli altri quattro si trovano attualmente nell’infermeria del quartier generale Kfor e torneranno presto ai loro compiti. Prima della partenza dal, il Comandante della Kfor, Generale di Divisione Angelo Michele Ristuccia, ha incontrato iall’aeroporto di Pristina per augurare loro ancora ...

Kosovo, rimpatriati 15 militari italiani feriti Adnkronos

Non sono in gravi condizioni, sono stati portati all'ospedale militare del Celio a Roma, dove riceveranno ulteriori cure Dopo gli scontri di una settimana fa in Kosovo, i soldati italiani appartenenti ...