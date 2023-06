(Di lunedì 5 giugno 2023), 5 giu. (Adnkronos) – Il Comitato di Stato per la sicurezza nazionale inha annunciato l’arresto di diverse persone “coinvolte in un possibile colpo di Stato”, rende noto l’agenzia 24.kg. I complottisti avrebbero cercato di acquisire il potere in modo violento, si limita a precisare il Comitato. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha espresso “allarme” per le notizie in arrivo da, precisando tuttavia di “non avere informazioni dettagliate al momento”. Aè all’esame del Parlamento una legge simile a quella sugli agenti stranieri varata in Russia nel 2012, che costringe le ong che ricevono finanziamenti dall’estero a controlli e restrizioni. Questo sviluppo si inserisce in una crescente repressione del dissenso. Dal suo arrivo al potere nel 2020, il presidente Sadyr Japarov ha ...

Il Comitato di Stato per la sicurezza nazionale inha annunciato l'arresto di diverse persone 'coinvolte in un possibile colpo di Stato', ...'allarme' per le notizie in arrivo da, ...(AsiaNews) - Dopo dieci anni senza incontrarsi, anche per rancori antichi e recenti mai sopiti del tutto, il ministro degli esteri del, Zheenbek Kulubaev, ha incontrato la sua ...(AsiaNews) - Dal 21 al 25 maggio è in corso al centro di eniš inuna conferenza internazionale su 'Filosofia della religione in Oriente e in Occidente', organizzata dalla ...

Kirghizistan, Bishkek denuncia tentato golpe e arresti Adnkronos

Bishkek, 02 giu 14:13 - (Agenzia Nova ... in occasione del suo intervento al secondo vertice Unione europea-Asia centrale a Cholpon Ata, in Kirghizistan. Al summit, che giunge dopo quello dell'ottobre ...