Kiev | «Cominciata la controffensiva» Mosca | «Controffensiva fermata»

Dalle informazioni diffuse in prima battuta da Mosca èla controffensiva ucraina. L'operazione è stata lanciata nel momento in cui le forze del ...20 Mosca:ha lanciato operazione ...Ieri sera,è sopravvissuta all'undicesimo attacco aereo russo di maggio: trenta razzi "Kalibr",...e che io leggo invece come una crisi delle istituzioni democratiche internazionali " è...Richieste che spingono oggia chiudere a qualsiasi dialogo con Mosca. "Non c'è forza che possa ... o addirittura già. Il comandante delle Forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny ha ...

Ucraina, al via missione di pace del Vaticano: il cardinale Zuppi a ... Fanpage.it

Oggi, lunedì 5 giugno, e domani, martedì 6, il cardinale Matteo Zuppi sarà a Kiev come inviato di Papa Francesco per la missione di pace in Ucraina ...Tutti i principali aggiornamenti nella diretta di sabato 3 giugno 2023 sulla guerra in Ucraina giunta oggi al suo 465esimo giorno ...