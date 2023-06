Kathleen Folbigg | in carcere da 20 anni per aver ucciso i suoi 4 figli | è innocente Fu un gene CALM2 a far morire i bambini

Il procuratore generale del New South Wales Michael Daley ha ordinato la liberazione di, sulla base dei risultati preliminari di un'inchiesta che ha riscontrato 'ragionevoli dubbi' ...Il procuratore generale del New South Wales Michael Daley ha ordinato la liberazione di, considerata "la peggiore serial killer d'Australia", sulla base dei risultati preliminari di ...È stata graziata dopo che un'indagine ha stabilito "un ragionevole dubbio" sulla causa della morte dei suoi figli. Persi sono aperte le porte del carcere di Grafton dove era rinchiusa dal 2003 per una condanna a 25 anni per aver ucciso, secondo la Procura, i suoi 4 bambini, di età compresa tra le ...

La liberazione di Kathleen Folbigg Il Post

Australia, graziata una donna condannata a 25 anni di carcere per l'uccisione dei quattro figli, che sarebbero morti per cause naturali.