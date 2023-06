Kathleen Folbigg condannata per i 4 figli morti | dopo 20 anni in carcere la verità «Malattia rarissima»

Il procuratore generale del New South Wales Michael Daley ha ordinato la liberazione di, sulla base dei risultati preliminari di un'inchiesta che ha riscontrato 'ragionevoli dubbi' ...era stata definita "la peggiore serial killer d'Australia" e fu stata condannata nel 2003 per aver ucciso i suoi tre figli e aver massacrato il quarto. Il caso ha attirato una ...L'hanno definita come la peggiore serial killer dell'Australia, una lucida assassina, ma, condannata per aver ucciso i suoi quattro figli, è stata scarcerata dopo vent'anni di prigione perché sarebbe innocente. Un team di immunologi ha scoperto infatti che le due femmine ...

Scagionata Kathleen Folbigg, condannata per aver ucciso i figli Agenzia ANSA

