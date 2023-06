Kathleen Folbigg assolta dopo 20 anni di carcere grazie alla scoperta di una mutazione genetica

(Di lunedì 5 giugno 2023) È stata concessa la grazia a, 55e residente in Australia, condannata nel 2003 a 40di reclusione per la presunta uccisione dei suoi quattro figli, scomparsi tra il 1989 e il 1999. La donna ha già scontato 20died è stata dichiarata innocente dal Tribunale di Sidney nella giornata di oggi, 5 giugno 2023,alle ultime evidenze scientifiche sviluppate nel campo dellache hanno riscontrato la presenza dellaCalm2 nel Dna dell’accusata e delle due figlie, un’alterazione congenita che può portaremorte e che, con grande probabilità, avrebbe causato anche il decesso degli altri due neonati. “Con le evidenze disponibili oggi, possiamo concludere che esiste ...

, considerata 'la peggiore serial killer d'Australia', è stata graziata e liberata dal carcere, dove era detenuta dal 2003 per omicidio colposo del suo primogenito Caleb e per l'...Il procuratore generale del New South Wales Michael Daley ha ordinato la liberazione di, sulla base dei risultati preliminari di un'inchiesta che ha riscontrato 'ragionevoli dubbi' ...È questa la storia di, finora conosciuta come "la peggior serial killer donna australiana", il cui destino però sembrerebbe poter essere riscritto. Nel 2003 la donna, che ha sempre ...

Scagionata Kathleen Folbigg, condannata per aver ucciso i figli Agenzia ANSA

La decisione è stata presa dal procuratore generale del New South Wales, Michael Daley, alla luce dei risultati di un’ultima indagine che solleva seri dubbi sulla colpevolezza di Kathleen Folbigg. È ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...